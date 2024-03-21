ضبط طن سكر و3 أطنان دجاج مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نفذت إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد عادل الجزار، ومديرية الطب البيطرى، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 طن من الدجاج ومجزئات دجاج داخل مجزر، متوقف عن العمل، بدون بيانات أو علامات تحدد مصدرها وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود حروق تجميد على سطحها وتسييحها ثم إعادة تجميدها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك بناءً على تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

كما تمكنت الحملة من ضبط ما يقرب من طن سكر تم وضعها في شكائر فئة الـ"50"، كجم، بحوزة أحد أصحاب الثلاجات في منطقة الكيلو2، بمخازن وثلاجات بدون ترخيص وبدون فواتير بغرض الاحتكار واستغلال المواطنين، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.



ضبط صدور دجاج



ضبط دجاج فاسد



ضبط دجاج