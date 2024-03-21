ضبط آلاف الألعاب النارية فى مداهمات أمنية للورش

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم – له معلومات جنائية) لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وبداخلها (47 كرتونة ألعاب نارية بداخلها مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام - 11 كيلو جرام "بارود" - 27 كيلو جرام "نترات بوتاسيوم" - ماكينة طحن - إسطوانة غاز - ميزان).

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل خردوات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (73500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وضبط (8 أشخاص) بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم (15456 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وأسفرت الجهود عن ضبط (بائع متجول) بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، وبحوزته (2000 قطعة ألعاب نارية وضبط عاطلان بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (585,000 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وضبط (عاطل له معلومات جنائية) بنطاق محافظة الأسكندرية وبحوزته (كمية من الألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)