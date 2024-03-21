صندوق النقد: اقتصاد البوسنة والهرسك يواجه ضغوطًا لتصاعد التوتر الإقليمى

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رصد صندوق النقد الدولي مواجهة اقتصاد البوسنة والهرسك تحديات للتداعيات المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية والتباطؤ المفاجئ في اقتصاد أوروبا.

ورأى صندوق النقد -وفق بيان في ختام زيارة بعثته إلى البلاد، الأربعاء أن محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تسهم في الحفاظ على زخم الإصلاح وتعزيز الثقة، داعيًا إلى أن تركز السياسة المالية على استعادة الاستدامة من خلال كبح الإنفاق الحالي.

وحث على إعداد خطط للطوارئ في حالة حدوث عجز في تمويل الموازنة وإجراء إصلاحات، بما في ذلك مراجعة التوظيف العام والأجور والاستحقاقات الاجتماعية للعودة إلى الفائض المالي على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات.