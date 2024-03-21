شركة مياه الشرب بالجيزة تنظم أنشطة توعوية بالمعاهد الأزهرية لرفع الوعى المائى

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن أهمية المياه كمصدر رئيسى للحياة، يستدعي بالضرورة إلى تعاون وتكاتف كافة الجهات بمحافظة الجيزة، في تعزيز نشر رسالة التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، شهدت معاهد: "الصحابة، قرطبة، كامل عودة، نور الإسلام، الكوم الأحمر ، أم القرى" تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة للطلاب، في إطار التعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، ويستهدف فريق التوعية بالشركة مواصلة حملاته بمعاهد: "أبو رواش، بني مجدول، عمر بن عبدالعزيز، خالد بن الوليد".

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنوع الأنشطة، لتشمل ندوات لحث الطلاب على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، وتوزيع مطبوعات، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، وأنشطة تفاعلية تستهدف رفع الوعي المائي لدى الطلاب.

وفي سياقٍ متصل، واصل فريق التوعية بالشركة، تنفيذ حملاته التوعوية بمدارس حياة كريمة بمركز أطفيح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث شهدت مدرستي صول الرسمية وجمال عبد الناصر الابتدائية، العديد من الأنشطة، تضمنت ندوات للتوعية المائية، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية.