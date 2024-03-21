سول وواشنطن تتفقان على إطلاق هيئة استشارية لمكافحة تهريب بيونج يانج للنفط

سول (أ ش أ)

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إطلاق هيئة استشارية على مستوى العمل لمكافحة تهريب كوريا الشمالية غير القانونى للنفط المكرر.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين نائب المبعوث النووي لكوريا الجنوبية لي جون-إيل، والمسؤولة الأمريكية الكبيرة لشؤون كوريا الشمالية "جونج باك".

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي بين الحليفين مع تشكيل الهيئة الاستشارية بين سول وواشنطن.

وأعرب الجانبان أيضا عن القلق العميق بشأن الاستفزازات العسكرية المستمرة لكوريا الشمالية و«سياستها العدائية وخطابها العدواني» تجاه كوريا الجنوبية.

وبموجب عقوبات مجلس الأمن، يُحظر على كوريا الشمالية استيراد أكثر من 500 ألف برميل من المنتجات النفطية المكررة سنويا.