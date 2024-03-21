سميحة راغب بشاى.. رائدة بمجال التعليم كرمها الرئيس السيسي فى يوم المرأة

كتب: محمد الأحمدى

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، سميحة راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، وذلك في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 في مختلف المجالات.

وقادت سميحة راغب بشاي، أكثر من 50 عاما في خدمة التعليم في مصر حصلت على العديد من الجوائز محليا ودوليا، ومن أبرزها تكريمها من قبل وزارة التربية والتعليم لأكثر من عام على التوالى وكذلك اختيار مدرسة القديس يوسف الكاثوليكية كأفضل مدرسة علميا وأدبيا فى محافظة الجيزة عام 2010، وتم تكريمها بنفس العام من المجلس العربى للطفولة والتنمية من خلال برنامج "الأم الواعية " .

وذكرت سميحة بشاى خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن المدرسة هي المؤسسة التي يتم فيها صناعة إنسان سوى يكون في المستقبل يخدم بلده وهى رسالة ليست سهلة وهدفها الأساسى تعديل السلوك وتعمل المدرسة على التعايش والمحبة والتقارب وقبول الآخر وأهم من دور الأب والأم فقد قادت تعليم الأطفال من مرحلة الحضانة إلى التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى.



تكريم سميحة بشاى



سميحة راغب بشاي تتابع النشاط بمدرسة القديس يوسف



تكريم سميحة راغب



سميحة راغب بشاي



متابعة سميحة راغب بشاي الأنشطة بمدرسة القديس يوسف



سميحة راغب بشاي فى طابور الصباح بمدرسة القديس يوسف



متابعة سميحة راغب بشاي بمدرسة القديس يوسف



متابعة سميحة راغب بشاي رائدة التعليم بمدرسة القديس يوسف