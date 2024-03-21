اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 05:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سميحة راغب بشاى.. رائدة بمجال التعليم كرمها الرئيس السيسي فى يوم المرأة

الخميس، 21 مارس 2024 04:38 م
سميحة راغب بشاى.. رائدة بمجال التعليم كرمها الرئيس السيسي فى يوم المرأة سميحة راغب بشاى رائدة التعليم في مصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، سميحة راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، وذلك في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 في مختلف المجالات.

وقادت سميحة راغب بشاي، أكثر من 50 عاما في خدمة التعليم في مصر حصلت على العديد من الجوائز محليا ودوليا، ومن أبرزها تكريمها من قبل وزارة التربية والتعليم لأكثر من عام على التوالى وكذلك اختيار مدرسة القديس يوسف الكاثوليكية كأفضل مدرسة علميا وأدبيا فى محافظة الجيزة عام 2010، وتم تكريمها بنفس العام من المجلس العربى للطفولة والتنمية من خلال برنامج "الأم الواعية " .

وذكرت سميحة بشاى خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن المدرسة هي المؤسسة التي يتم فيها صناعة إنسان سوى يكون في المستقبل يخدم بلده وهى رسالة ليست سهلة وهدفها الأساسى تعديل السلوك وتعمل المدرسة على التعايش والمحبة والتقارب وقبول الآخر وأهم من دور الأب والأم فقد قادت تعليم الأطفال من مرحلة الحضانة إلى التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى.

تكريم سمية بشاى
تكريم سميحة بشاى
سمية راغب بشاي تتابع النشاط بمدرسة القديس يوسف
سميحة راغب بشاي تتابع النشاط بمدرسة القديس يوسف
 
تكريم سمية راغب
تكريم سميحة راغب
 
سمية راغب بشاي
سميحة راغب بشاي
 
متابعة سمية راغب بشاي الأنشطة بمدرسة القديس يوسف
متابعة سميحة راغب بشاي الأنشطة بمدرسة القديس يوسف
 
سمية راغب بشاي فى طابور الصباح بمدرسة القديس يوسف
سميحة راغب بشاي فى طابور الصباح بمدرسة القديس يوسف
 
متابعة سمية راغب بشاي بمدرسة القديس يوسف
متابعة سميحة راغب بشاي بمدرسة القديس يوسف
 
متابعة سمية راغب بشاي رائدة التعليم بمدرسة القديس يوسف
متابعة سميحة راغب بشاي رائدة التعليم بمدرسة القديس يوسف
 
سمية راغب بشاي مدرسة القديس يوسف
سميحة راغب بشاي مدرسة القديس يوسف






الرئيس السيسى

مدرسه القديس يوسف

المراه المصريه

سميحة راغب بشاي

سميحة بشاي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة