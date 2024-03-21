اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سلوفينيا تطرد دبلوماسيا روسيا وتأمره بمغادرة أراضيها خلال سبعة أيام

الخميس، 21 مارس 2024 04:25 م
سلوفينيا تطرد دبلوماسيا روسيا وتأمره بمغادرة أراضيها خلال سبعة أيام سلوفينيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية أن دبلوماسيا روسيا "شخصا غير مرغوب فيه في سلوفينيا"، وأمرته بمغادرة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي خلال سبعة أيام.


وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس إن سلوفينيا تطرد الدبلوماسي الروسي بسبب "أنشطة لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي"، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".


وخفضت سلوفينيا وروسيا بالفعل عدد الموظفين العاملين في سفارتيهما في ليوبليانا وموسكو.


يشار إلى أنه في العام الماضي، ألقت السلطات في سلوفينيا القبض على جاسوسين روسيين استخدما وكالة للعقارات والتحف كغطاء لأنشطتهما في الدولة.







سلوفينيا

الخارجية السلوفينية

طرد دبلوماسي روسي

روسيا وسلوفينيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة