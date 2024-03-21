سلوفينيا تطرد دبلوماسيا روسيا وتأمره بمغادرة أراضيها خلال سبعة أيام

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أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية أن دبلوماسيا روسيا "شخصا غير مرغوب فيه في سلوفينيا"، وأمرته بمغادرة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي خلال سبعة أيام.



وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس إن سلوفينيا تطرد الدبلوماسي الروسي بسبب "أنشطة لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي"، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".



وخفضت سلوفينيا وروسيا بالفعل عدد الموظفين العاملين في سفارتيهما في ليوبليانا وموسكو.



يشار إلى أنه في العام الماضي، ألقت السلطات في سلوفينيا القبض على جاسوسين روسيين استخدما وكالة للعقارات والتحف كغطاء لأنشطتهما في الدولة.