سعر الذهب اليوم الخميس يسجل 3010 جنيهات للجرام عيار 21

كتب إسلام السعيد

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3010 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً في مصر، وسط توقعات باستمرار التراجع للذهب في السوق العلمي تزامنا مع التراجع في السعر العالمي.

سعد الذهب اليوم في مصر:



عيار 24 يسجل 3440 جنيها.



عيار 21 يسجل 3010 جنيها.



عيار 18 يسجل 2580 جنيها.



عيار 14 يسجل 2007 جنيها.



الجنيه الذهب 24080 جنيها.



سوق الذهب العالمي

تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن من المتوقع أن تؤدي أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دفع المرحلة التالية من حركة الذهب.