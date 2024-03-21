سعر الدواجن بمنافذ وزارة التموين بعد التخفيض.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الدواجن المجمدة بمنافد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة بسعر 100 جنيها، بالإضافة الى طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان المنتشرة في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية في إطار العمل على تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة، كما تتعاقد الوزارة مع كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية على توفير السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت، بالإضافة إلى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مارس الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.