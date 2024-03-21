زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب العاصمة اليابانية والمناطق المجاورة

طوكيو (أ ش أ)

ضرب زلزال، بلغت قوته المبدئية 5.3 درجات، مناطق قريبة من العاصمة طوكيو اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو اليابانية"، أن وكالة الأرصاد الجوية والسلطات اليابانية، أوضحت أن الزلزال وقع حوالي الساعة 9:08 صباحا بتوقيت اليابان، وكان مركزه في جنوب محافظة إيباراكي في شرق البلاد وعلى عمق حوالي 46 كيلومترا.

وتابع البيان أن الزلزال سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانى المكون من 7 درجات في مقاطعتي توتشيجي وسايتاما، و4 في إيباراكي، و3 في طوكيو.

وأوقف الزلزال مؤقتا خدمات قطارات هوكوريكو وجويتسو شينكانسن التي تربط طوكيو ومدينتي ناغانو ونيغاتا بوسط اليابان، على التوالي، وفقا لمشغلهما.

ولم يتم الإبلاغ عن أي خلل في محطة توكاي رقم 2 للطاقة الذرية في إيباراكي عقب الزلزال، حسبما ذكر مشغلها، ولم تصدر الوكالة أي تحذير من حدوث تسونامي ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.