زاخاروفا: نبحث مع أرمينيا مخاطر إغلاق القنوات التلفزيونية الروسية بأراضيها

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تبحث في اتصالاتها مع أرمينيا مخاطر إغلاق القنوات التلفزيونية الروسية على الأراضي الأرمينية.

وأضافت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، ردا على سؤال بهذا الشأن: "نحن على اتصال مع الجانب الأرميني بشأن هذه المسألة ونجري مشاورات بصددها".

وتابعت: "أن تبادل وجهات النظر بين البلدين لم يكتمل بعد، حيث تلقينا أفكاراً من يريفان ونقلنا أفكارنا إليها".

يُذكر أن أرمينيا كانت قد لمحت مؤخرا باحتمال إغلاق القنوات التلفزيونية الروسية على الأراضي الأرمينية.