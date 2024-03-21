اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زاخاروفا: نبحث مع أرمينيا مخاطر إغلاق القنوات التلفزيونية الروسية بأراضيها

الخميس، 21 مارس 2024 05:00 ص
زاخاروفا: نبحث مع أرمينيا مخاطر إغلاق القنوات التلفزيونية الروسية بأراضيها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تبحث في اتصالاتها مع أرمينيا مخاطر إغلاق القنوات التلفزيونية الروسية على الأراضي الأرمينية.

وأضافت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، ردا على سؤال بهذا الشأن: "نحن على اتصال مع الجانب الأرميني بشأن هذه المسألة ونجري مشاورات بصددها".

وتابعت: "أن تبادل وجهات النظر بين البلدين لم يكتمل بعد، حيث تلقينا أفكاراً من يريفان ونقلنا أفكارنا إليها".

يُذكر أن أرمينيا كانت قد لمحت مؤخرا باحتمال إغلاق القنوات التلفزيونية الروسية على الأراضي الأرمينية.







ماريا زخاروفا

روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

ارمينيا

يريفان




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