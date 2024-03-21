اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رسميا.. لجنة الانتخابات الروسية تعلن حصول بوتين على 87.28% من الأصوات

الخميس، 21 مارس 2024 11:48 ص
رسميا.. لجنة الانتخابات الروسية تعلن حصول بوتين على 87.28% من الأصوات بوتين
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، النتائج الرسمية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية، مشيرة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين فاز بنسبة 87.28 بالمائة من الأصوات، فيما حصل نيكولاى خاريتونوف على 4.31 بالمائة وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85 بالمائة وليونيد سلوتسكى على 3.2 بالمائة.

وقالت بامفيلوفا اليوم الخميس:" لقد ظلت نتيجة فلاديمير بوتين كما هي بعد فرز 100 في المائة من الأصوات، وتمثل 87.28 بالمائة من عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت".

وأضافت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية:" لقد حصل نيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي على 3 ملايين و768 ألفا و470 ناخبا بنسبة 4.31 بالمائة، وحصل فلاديسلاف دافانكوف عن حزب "الناس الجدد" على 3 ملايين و362 ألفا و484 شخصاً بنسبة 3.85 بالمائة، وجاء في المركز الرابع والأخير ليونيد سلوتسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي بمليونين و797 ألفا و629 شخصا أو 3.2 بالمائة".







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