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رسالة البابا تواضروس الثانى للأمهات فى عيد الأم

الخميس، 21 مارس 2024 01:34 م
رسالة البابا تواضروس الثانى للأمهات فى عيد الأم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الأم الماهرة فى التربية تقبل الأخطاء من أبنائها وتعلمهم وتكون متزنة وحكيمة ودائما تفتخر بأبنائها لأنها تبنى إنسان.

وتابع قداسة البابا خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى فى الكنيسة لتصريحات سابقة لقداسة فى إحدى عظات الأربعاء، أن لمسات الأم لأبنائها غاية فى الأهمية، إنها ترعاه وتحضنه وتمدحه وتشجعه فهذه اللمسات هى التذكار الملموس للتعبير عن الحب.

وأضاف أن المسيح حينما رأى الأطفال واحتضنهم فهذا الجزء جزء تربوى مهم فى حياة الإنسان.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الام

ذكرى عيد الام



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