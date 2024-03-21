اليوم السابع
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الأمور بتتحسن وهتتحسن

رسائل الرئيس السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية.. إنفوجراف

الخميس، 21 مارس 2024 04:19 م
رسائل الرئيس السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أكد خلال السنوات الماضية التزام أصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التى قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.

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المرأة المصرية تسجل كل يوم أسمى معانى العطاء والتضحية والكفاءة حفاظا على أسرتها ووطنها

المرأة المصرية محور أساسى للأمن والاستقرار فى الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه وهى الشريك المعطاء.. أنجبت وربت

ستظل المرأة المصرية دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار البلاد ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه

سيدات مصر دائما يسعون بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرهم ووطنهم

تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح

احتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارها

فرصة سعيدة أن نحتفل فى رمضان بالمرأة المصرية ونقولها شكرا

المرأة المصرية ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية

إحنا فى وضع أحسن كتير والأمور بتتحسن وهتتحسن

إنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة علشان منسبهاش "لايصة"

 







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