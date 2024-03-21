رسائل الرئيس السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أكد خلال السنوات الماضية التزام أصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التى قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.
المرأة المصرية محور أساسى للأمن والاستقرار فى الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه وهى الشريك المعطاء.. أنجبت وربتستظل المرأة المصرية دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار البلاد ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه
سيدات مصر دائما يسعون بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرهم ووطنهمتحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح
احتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارهافرصة سعيدة أن نحتفل فى رمضان بالمرأة المصرية ونقولها شكرا
المرأة المصرية ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهويةإحنا فى وضع أحسن كتير والأمور بتتحسن وهتتحسن
إنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة علشان منسبهاش "لايصة"
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