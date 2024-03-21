رسائل الرئيس السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أكد خلال السنوات الماضية التزام أصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التى قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.







