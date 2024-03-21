رائدة بالتعليم تروى كواليس تكريمها من الرئيس السيسي بيوم المرأة

كتب محمود راغب

عبرت السيستر سميحة راغب عن سعادتها بتكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وقالت رائدة التعليم فى مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، سعيدة للغاية بهذا التكريم كونه من الرئيس السيسى وأول مرة أرى راهبة يتم تكريمها من الرئيس، لافته إلى أن لديها متحف فى المدرسة يضم 240 شهادة حصلت عليها وميداليات ودروع.

وتابعت: احساس كان مؤثر ومكنتش مصدقة نفسى قلت للرئيس أنا سعيدة أنى بتكرم منك وشكرته على كل حاجه هو بيعملها واهتمامه بالتعليم والصحة والمرأة والشباب وشكرته عن حرصة على زيارة الكنيسة فى أعياد الميلاد واهتمامه.



وتابعت: لمست إنسانيته أثناء التكريمات وكنت حاسه بسعادة كبيرة لتقدير جهودى وتكليل جهود ل 52 سنة من العمل والجهد خرجت فيها أجيال.

والأخت سمحية راغب بشاى رائدة التعليم فى مصر مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك قادت أكثر من 50 عاما فى خدمة التعليم فى مصر حصلت على العديد من الجوائز محليا ودوليا.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من النماذج المشرفة من السيدات والأمهات المثاليات والفضليات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، حيث تم منحهن "وسام الكمال" من الطبقة الثانية، ومنهن.

ويحرص الرئيس السيسى، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا من الرئيس السيسى دائمًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.