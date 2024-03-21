رئيس حكومة تونس: يجب مواصلة الجهود لتحسين مؤشراتنا الاقتصادية

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أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني اليوم الخميس ضرورة مواصلة الجهود لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتكريس الانتعاشة التي تعيشها تونس في الفترة الاخيرة.



وجاءت تصريحات الحشاني خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء بالنيابة عن الرئيس قيس سعيد بقصر الحكومة بالقصبة ، حيث أشاد بالاداء المتميز للعمل الحكومي. وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.



وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في فبراير الماضي بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات ، والموافقة على اتفاق مبرم مع البنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لصالح تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.