رئيس حكومة إسبانيا يشارك بقمة الاتحاد الأوروبى حول حرب غزة

فاطمة شوقى

يشارك رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس في المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي تأمل السلطة التنفيذية أن تظهر استنتاجاته التقارب المتزايد بين شركاء المجتمع مع موقف إسبانيا بشأن الوضع في غزة.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، من محاور القمة السابعة والعشرين التي انعقدت قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية والتي تحمل جدول أعمال مزدحما.

وستستحوذ غزة على جزء كبير من المناقشات، وتسلط المصادر الحكومية الضوء على أهمية معالجة القادة لهذه القضية التي سيدافع عنها سانشيز، في انتظار الاتفاق على النتائج، عن وجود دعوة لوقف الأعمال العدائية. سواء كان ذلك على شكل وقف إطلاق نار أو إنساني، ليتمكن من خدمة مواطني القطاع.

وترحب إسبانيا بالممر البحرى الذي يتم إطلاقه، ولكنها تطالب بأهمية فتح ممرات برية أيضًا حتى تتمكن المساعدات الإنسانية لغزة من الوصول.

وترى المصادر المذكورة أنه من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا بشأن الهجوم البري الإسرائيلي المعلن على رفح، وأن يحاول منع حدوثه بكل الوسائل، كما حذروا من أنه قد تكون له عواقب لا يمكن تصورها.

وفي الوقت نفسه، يدافعون عن استمرار الدعم لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرين أنها المنظمة الوحيدة التي لديها قدرة حقيقية على الأرض لتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال وسريع وعاجل على المجتمع الدولي.

هذا هو الموقف الذي سيتخذه سانشيز أمام المجلس الأوروبي، إلى جانب التزامه بعملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، والذي تريد إسبانيا إدراجه أيضًا في نتائج القمة.

ونظرًا لموقف إسرائيل، أرسل رئيس الحكومة الشهر الماضي رسالة موقعة مع نظيره الأيرلندي ليو فارادكار (الذي استقال من منصبه) إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث سأله لمراجعة ما إذا كانت تلك الدولة تمتثل لاتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وتنتظر الحكومة الإسبانية ردا رسميا على تلك الرسالة في الأيام المقبلة، وتكرر اقتناعها بأن القمة التي تبدأ اليوم الخميس ستثبت أن العديد من الدول تتجه نحو الموقف الإسباني فيما يتعلق بالوضع في غزة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكارثة الإنسانية. في القطاع ولكن أيضًا بسبب ضغوط من إسبانيا في بروكسل.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، تواصل الحكومة تسليط الضوء على ضرورة الحفاظ على الوحدة لدعم هذا البلد في مواجهة العدوان الروسي والقيام بذلك بشكل عاجل، وتؤكد أيضًا أن هذه القمة ستثبت أن الاتحاد الأوروبي يجدد هذا الالتزام ضد أولئك الذين يعتقدون أنه قادر على ذلك.

قبل المشاركة في القمة، سيحضر سانشيز الاجتماع المعتاد للزعماء الاشتراكيين الأوروبيين، فى حين أن رئيس حزب الشعب، ألبرتو نونيز فيجو، موجود بالفعل في بروكسل لحضور اجتماع قادة حزب الشعب الأوروبي.