رئيس جامعة بنها يتفقد المشروعات الإنشائية بكلية الحقوق القليوبية

إبراهيم سالم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لكلية الحقوق لمتابعة أعمال تعلية دورين بالمبنى الرئيسي بالكلية بإجمالي مساحة تقدر 6000 متر لخدمة العملية التعليمية وزيادة السعة الطلابية وزيادة مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، ومسؤولي الإدارة الهندسية.

كما شملت الجولة، تفقد منفذ بيع الكتاب الجامعى، وحديقة وملعب الكلية وأعمال الصيانة داخل الكلية.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة، على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

وأشار الجيزاوى، إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وتهيئة مناخ آمن يساعدهم على الاستذكار والتفوق.