رئيسا بولندا وسلوفينيا يبحثان فى ليوبيليانا مجموعة من القضايا الإقليمية

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بحث الرئيس البولندى أندريه دودا مع نظيرته السلوفينية ناتاشا بيرك موزار، مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بالإضافة إلى الأوضاع في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية.

وذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن الرئيسين أجريا محادثات مباشرة في قلعة "بردو" بالقرب من العاصمة السلوفينية (ليوبليانا) وتضمنت بحث عدة قضايا من بينها الأمن الإقليمي وتقديم المساعدة الدولية لأوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس البولندي إن دودا وموزار ناقشا التعاون الاقتصادي والقضايا الأوروبية والجهود المشتركة في إطار مبادرة البحار الثلاثة للدول الأوروبية بين بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأدرياتيكي.

وأضاف المكتب أنهما بحثا أيضا الاقتراح البولندي بشأن بزيادة الإنفاق الدفاعي للناتو ردا على العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

بدورها، قالت موزار إن محادثاتها مع دودا ركزت على الشئون العالمية الحالية وشئون الاتحاد الأوروبي والتعاون في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وغيره من المنظمات المتعددة الأطراف، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال زيارته الحالية لسلوفينيا، من المقرر أن يجتمع دودا مع رئيس وزراء البلاد روبرت جولوب ويشارك في منتدى الأعمال البولندي-السلوفيني.