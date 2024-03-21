دهانات الجزيرة تشعل حماس زوار معرض لو مارشيه 2024!

سيطرت دهانات الجزيرة، العلامة التجارية الشهيرة في عالم الدهانات، على اهتمام زوار معرض لو مارشيه بجناحها المميز اللي خطف الأنظار! انطلق معرض لو مارشيه، الحدث الرائد لكل ما يخص ديكورات وتصميم المنازل، في الفترة من 19 فبراير لغاية 3 مارس 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية (القاهرة الجديدة)، وكانت دهانات الجزيرة الراعي الرئيسي للمعرض.



قدم دهانات الجزيرة للزوار تجربة مميزة وفريدة من نوعها، حيث صمموا جناح رائع يعرض مجموعة مُذهلة من التصميمات الداخلية المختلفة، بما فيها البوهو والكلاسيكي العصري والانتقالي والصناعي والساحلي. وتم تنفيذ كل تصميم باستخدام المؤثرات الخاصة المميزة من دهانات الجزيرة، اللي أبرزت حرفيتهم العالية في ابتكار تشطيبات فريدة تلفت الأنظار.



حصد جناح دهانات الجزيرة إعجاب شديد من الزوار اللى انبهرُوا بالإبداع والتنوع اللي تقدمه الشركة. علق الكثير منهم على جودة المنتجات العالية وتصميم الجناح المميز.



وموقفش ابداع دهانات الجزيرة عند كده! وزعوا على الزوار كمية كبيرة من الهدايا الرمضانية الجميلة زى علب الويفر وغيرها من المفاجآت المفرحة. كمان قدموا خصم مميز بقيمة 25% على مجموعة مختارة من منتجاتهم، وكانت فرصة رائعة للزوار لتجديد ديكورات بيوتهم بأسعار حلوة.



صرحت دكتور علياء، المدير الإقليمي للتسويق، قائلة: "كان معرض لو مارشيه 2024 فرصة رائعة لنا للوصول لعشاق التصميم وأصحاب المنازل. لقد سعدنا بعرض مجموعة واسعة من منتجاتنا والإمكانيات اللامتناهية اللي نوفرها لإنشاء مساحات جميلة وعملية. التعليقات الإيجابية اللي تلقيناها بتعزز التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وخدمة ممتازة لعملائنا."



عززت مشاركة دهانات الجزيرة الناجحة في معرض لو مارشيه 2024 مكانتهم كقادة في سوق مستلزمات ديكور وتصميم المنازل بمصر. ولا يزال تفانيهم في الجودة والابتكار وإرضاء العملاء مصدر إلهام لأصحاب المنازل والمهندسين المختصين بالتصميم الداخلي في جميع أنحاء البلاد.



