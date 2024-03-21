"دجاجتين" بسعر 180 جنيهًا فى معرض وزارة الزراعة بالدقى‫.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمنافذ، أنه يتم تقديم عروض يومية للمواطنين فى معرض من خير مزارعنا لأهالينا لسلع شهر رمضان المقام بالدقي، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين.

ويقدم المعرض للمواطنين اليوم عروض على الدجاج، ويتضمن العرض "دجاجتين بسعر 180 جنيهًا" والدجاجة الواحدة بـ 100 جنيه، فى إطار جهود الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف صالح أن المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً يوميًا ولا يوجد إجازة الجمعة وذلك على مدار شهر رمضان تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بإتاحة كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

الجدير بالذكر أنه يتم ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذا ثابتا، و 33 منفذا متحركا تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.