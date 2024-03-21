خد بالك.. الإفراط فى استخدام غلاية المياه خلال رمضان يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

اتباع خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل منتظم يساعد المواطن على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري بشكل عام و خلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص و بالتالى يتمكن من توفير الأموال بالميزانية الخاصة بكل منزل ، لذلك يرصد اليوم السابع لقراءه بعض النصائح التي تساعد فى خفض استهلاك غلاية المياه "الكاتيل" من الكهرباء ، وهى كالاتى:

1- أن يكون حجم غلاية المياه "الكاتيل" موفر للطاقة و مناسب لاحتياجاتك اليومية.

2- احرص على تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

ويمكن للمواطن خفض استهلاكه بشكل عام لتوفير حوالى 30% من قيمة فاتورة الكهرباء إذا اتبع هذه الإرشادات:

1- عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

2- يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

3- تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيدًا عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيدًا عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.