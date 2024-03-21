حبس عامل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى الدرب الأحمر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة الدرب الأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المغافلة، لافتا إلى أنه يركز على كبار السن والسيدات فى تنفيذ جرائمه مستغلا ضعفها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة



وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.





ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.