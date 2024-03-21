جيورجيا ميلونى: ذكرى ضحايا المافيا يجب أن تصبح "المنارة التى توجه أعمالنا"

روما (أ ش أ)

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلونى إن ذكرى ضحايا الجريمة المنظمة "يجب أن تكون المنارة التى توجه أعمالنا".

جاء ذلك في رسالة لميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة "يوم الذكرى والالتزام" لتخليد ذكرى ضحايا المافيا الأبرياء اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وكتبت ميلوني - على منصة إكس - " إن يوم الذكرى والالتزام تخليدا لذكرى ضحايا المافيا الأبرياء هو فرصة مهمة لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم على أيدي المجرمين والالتفاف حول عائلاتهم"، داعية لتجديد الالتزام اليومي لكل فرد ومؤسسة ضد كافة أشكال الجريمة المنظمة.

وأضافت: "إن ذكرى أولئك الذين دفعوا مثل هذا الثمن الباهظ، والمثال الذي قدمه أولئك الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الشرعية، يجب أن تكون المنارة التي ترشد أعمالنا وسلوكنا جميعا دائما".

ويتم إحياء هذه الذكرى السنوية في 21 مارس في إيطاليا منذ عام 1996 من جمعيات تابعة لشبكة ليبرا المناهضة للمافيا .. وفي عام 2017 أصبح يوما رسميا لذكرى ضحايا المافيا بموجب القانون.