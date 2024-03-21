جنة مصر.. مشروع استصلاح واستزراع 64 ألف فدان باستخدام المياه الجوفية

كتبت نورا فخرى

سلطت وثيقة خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء علي أهمية مشروع جنة مصر كأحد المشاريع المندرجة تحت لواء "مشروع الدلتا الجديدة" الذي يأتي تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - ضمن المبادراتالرئاسية لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة.

ويهدف مشروع جنة مصر، إلى استصلاح واستزراع 64 ألف فدان، منها 46 ألف فدان باستخدام المياه الجوفية و 18 ألف فدان باستخدام مياه الصرف الصحي، عن طريق نقل 250 ألف متر مكعب يوم مياه من محطتي معالجة الصرف الجنوبية والغربية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتكون المشروع من خطين ناقلين للمياه بأقطار 1200 - 1rpp مم بطول 12 كم، وعدد (2) عداية بطول 46 كم، وخزانين بسعة 350 ألف متر مكعب، وثلاثة عنابر طلمبات بطاقة 210 ألف متر مكعب /يوم.

جدير بالذكر أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، بما يُمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائي وتحسين دخول القاطنين بمناطق الاستصلاح والتنمية، وتوفير فرص عمل لآلاف من المواطنين.