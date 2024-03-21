تلاوة خاشعة لإمام مسجد الفحل تجمع آلاف المصلين في صلاة التراويح بمطروح.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، مساء اليوم الخميس، بثاً مباشراً، لصلاة التراويح، خلف الشيخ أنس هزاع إمام مسجد الفحل، في وسط مدينة مطروح، صاحب الصوت المميز والذي يجذب المئات من أهالي مطروح، ويزيد من حالة الخشوع والتضرع خلال الصلاة، داحل المسجد الذي امتلئ بالمصلين وفي الشارع بعد فرشه بالسجاد ، حيث صلى المئات في الهواء الطلق بالشارع، وسط أجواء رمضانية يعمها الخشوع.

ونقلت كاميرا اليوم السابع، جانب من أداء المواطنين للصلاة في الشارع أمام المسجد، خلف الإمام الذي يتلو آيات القرآن بمهارة وصوت خاشع، وسط أجواء رمضانية روحانية خاشعة، وجذب أعداداً أكبر من المصلين في كل يوم أكثر من اليوم السابق منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وألقى الشيخ خالد عوض الله الفردي، خطبة قصيرة وقت الاستراحة بين صلاة القيام، حول فضل صلاة الجمعة، وثواب الحرص على التبكير في الحضور للمسجد لصلاة الجمعة، والانصات للخطيب وعدم الانشغال أو اللغو وقت خطبة الجمعة.

يذكر أن آذان العشاء بتوقيت مطروح، يأتي بعد أكثر من 15 دقيقة من آذان العشاء بتوقيت القاهرة، وتتباين مساجد مطروح فيما بينها في صلاة التراويح، من حيث طول وقصر الصلاة، فهناك مساجد تخفف في الصلاة وتنهيها في وقت أقصر من غيرها، خاصة المساجد القريبة من السوق والمنطقة التجارية، مراعاة لأصحاب المحلات التجارية وأصحاب العمل الليلي، وهناك مساجد تختم جزء من القرآن يومياً في كل صلاة تراويح، كما توجد مساجد تمتد الصلاة فيها لوقت طويل جداً، مثل مسجد الفتح معقل الدعوة السلفية في مطروح، وكل المساجد لها روادها من مئات المصلين، في أجواء رمضانية تمتاز بالخشوع والحرص على صلاة التراويح يومياً.