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تكليف جمال مصطفى بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

الخميس، 21 مارس 2024 02:40 م
تكليف جمال مصطفى بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور جمال مصطفى
كتب محمد أسعد

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أصدر السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتكليف الدكتور جمال مصطفى والذي يشغل حالياً منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

وحصل دكتور جمال مصطفى على ليسانس الآثار قسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة عام 1987م، كما حصل على درجة الدكتوراه فى الآثار والفنون الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وشغل العديد من المناصب القيادية بوزارة الآثار، من بينها المشرف الفني على إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية عام 2007، ومدير المكتب الفنى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، ومدير عام مشروع تطوير القاهره التاريخية.

كما كلف للعمل مشرفًا عامًا على مناطق آثار جنوب القاهرة عام 2017، ومدير عام منطقة آثار القلعة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية عام 2018.
 







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