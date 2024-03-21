تحرير 55 محضرا تموينيا لمحال ومخابز مخالفة فى حملة تموينية بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية _ السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر سلع منتهية الصلاحية "غش تجارى"، و11 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأوكازيون، و3 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن الإنتاج، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و12 محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد محال السوبر ماركت، به كمية تقدر بـ 750 عبوة من المياه الغازية والشيكولاتة منتهية الصلاحية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المحضر على النيابة العامة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

