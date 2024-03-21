تحذير عاجل من مركز المناخ لمزارعى القمح.. تعرف عليه

كتبت أسماء نصار

حذر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من ري القمح اليوم الخميس، فى كافة محافظات الوجه البحرى، حتى بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسيناء، ومن الممكن الرى في سوهاج وقنا والأقصر واسوان والوادى الجديد.

وأضاف فهيم أنه يمكن العمل بالبرنامج الطبيعي لأشجار الفاكهة مع أهمية إعطاء رية سريعة فى مناطق الظهير الصحراوى مع إضافة الفولفيك وعالي الفسفور ونترات الماغنسيوم ونترات البوتاسيوم.

ونصح فهيم المزارعين بالتوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل في الوجه البحري، حتى شمال الصعيد وضرورة إجراء رشات وقائية هامة لكل الأمراض.

وأضاف فهيم أنه بداية من الجمعة يتم الرش بسترات أو أسيتات أو نترات البوتاسيوم مع سيتوكينين 4% "30 سم فقط للفدان" لكل الحبوب العطرية خاصة فى الصعيد "الكمون – الشمر – الكراوية – اليانسون – الكسبرة ".

أشار فهيم إلى ضرورة الاستعداد الكبير للوقاية أو مكافحة البياض الدقيقي على أشجار الفاكهة والندوة المتأخرة على البطاطس واللطعة الأرجوانية والبوترايتس على البصل والثوم.