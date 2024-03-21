بولتيكو: حملة بايدن تعزز تفوقها فى جمع التبرعات وتخطط لإعلانات قوية ضد ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو إن حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى جو بايدن زادت من تفوقها فى جمع التبرعات فى شهر فبراير، مع خطط لعدد من الإعلانات ضد منافسه المتوقع فى الانتخابات دونالد ترامب.

وأعلنت حملة بايدن رسميا أن حصلت على 21 مليون دولار فى فبراير، وفقا لتقرير تقدمت به للجنة الانتخابات الفيدرالية أمس، الأربعاء، لتنهى الشهر ومعها 71 مليون دولار نقدا. وهو ما يجعل إجمالى الأموال التى جمعتها حملة بايدن واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 97.5 مليون دولار نقدا بنهاية فبراير، أكثر من ضعف المبلغ البالغ 44.8 مليون دولار الموجود فى البنك بين حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهورى. ولا تشمل تلك المبالغ لجان جمع التبرعات المشتركة لأى من الجانبين.

وتوضح بولتيكو أنه فى حين يتخلف بايدن عن ترامب فى استطلاعات الرأى المبكرة للانتخابات العامة، فإن تقدمه فى جمع التبرعات يعد ميزة. فقد تراجعت التبرعات التى جمعها ترامب فى هذه المفترة مقارنة بما كانت عليه فى انتخابات 2020، ووجه الملايين من الدولارات إلى لجنة عمل سياسى قيادية تساعد فى تغطية نفقاته القانونية. فى حين أعلنت حملة بايدن أنها أنفقت فقط 122 ألف دولار على الخدمات القانونية.

وتشير المجلة إلى أن هذا التفاوت المالى يعد جزءا أساسيا من استراتيجية بايدن لإغراق ترامب فى إنفاق إعلانى مبكر ومكثف، والذى بدأ بالفعل هذا الربيع بـ 30 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والرقمية. ورغم ذلك، فإن جمع بايدن للتبرعات يظل متراجعا عن ترامب خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبينما تفاخر بايدن بأموال المتبرعين الصغار التى جمعها خلال حفل لجمع التبرعات فى دالاس ليل الأربعاء، سخر الرئيس الأمريكة من الوضع المالى لخصمه، وقال بايدن: "أنا آسف يا دونالد لأننى لا أستطيع مساعدتك".