اليوم السابع
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بوتين: روسيا تصدرت دول العالم بصادرات القمح

الخميس، 21 مارس 2024 05:00 ص
بوتين: روسيا تصدرت دول العالم بصادرات القمح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تصدرت دول العالم بصادرات القمح، مشيدا بتطور صناعة الزراعة في البلاد.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال بوتين في اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع أعضاء حملته الانتخابية، إن "روسيا الآن أول دولة في العالم بصادرات القمح، كما أن الصناعة الزراعية أصبحت أكثر تقدما وحداثة من الناحية التكنولوجية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لم يكن أحد يتخيل أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية ستتجاوز بعدة مرات قيمة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المصدر الثاني للسلاح عالميا.

وقال بوتين: "النصر في الانتخابات ليس سوى مقدمة لانتصارات، روسيا بحاجة ماسّة لها، ولا شك في أنها ستتحقق".







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القمح الروسي




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