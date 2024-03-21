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بلاغ من نقيب الممثلين ضد سيدة بحدائق أكتوبر بسبب خلافات الجيرة

الخميس، 21 مارس 2024 11:49 ص
بلاغ من نقيب الممثلين ضد سيدة بحدائق أكتوبر بسبب خلافات الجيرة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
كتب أحمد إسماعيل

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تقدم شعبان سعيد، المحامي والوكيل القانوني عن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر، يفيد بتعرض موكله لاعتداء بالسب والقذف من قبل ربة منزل داخل كمباوند.

وكشف مقدم البلاغ تفاصيل الواقعة بأن موكله  تلقى اتصالًا من سيدة تدعى "م "، تطلب منه مساعدته في حل مشكلة داخل الكمباوند الذي يقيم فيه.

وعند إبلاغها بأن منطقتها لا تتبع نطاق الجزء الخاص بالنقابة، فتوجهت بشتائم وتهديدات لاذعة، بما في ذلك إرسال رسالة صوتية تحمل عبارات تحمل السب والقذف على جروب الكمباوند.


تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم.

 







أشرف زكي

نقيب الممثلين

اخبار الحوادث

السب والقذف



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