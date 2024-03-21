انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى السويس بورسعيد

كتب لؤى على

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (السويس- بورسعيد) ، اليوم الجمعة : (12 رمضان 1445هـ)، الموافق (22/3/2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء) ، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (رمضان شهر الانتصارات) ، وذلك على النحو التالي :

وكانت قد نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات"، حيث سبق وقد حددت الوزارة موضوعات خطب شهر رمضان 1445هــ.

خطب شهر رمضان 1445 هـ

الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات

الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات

الجمعة الثالثة: أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان.

الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله فى المال.. أحكام ومقاصد.



