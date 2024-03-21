اندبندنت: توقعات بتثبيت بنك إنجلترا سعر الفائدة فى اجتماع اليوم

كتبت نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية انه من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة الحالية في إعلان يوم الخميس، على الرغم من انخفاض التضخم.

وأشارت الى ان التضخم انخفض ليصل الى 3.4% في فبراير منخفضا من 4% في يناير وهو الادني منذ سبتمبر 2021 عندما بلغ 3.1%

وتاتي الأخبار الإيجابية عن التضخم يوم الأربعاء قبل قرار بنك إنجلترا الأخير بشأن سعر الفائدة ظهرًا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 في المائة.

وفي فبراير عندما اجتمعت المجموعة، صوت واحد منهم فقط، وهو سواتي دينجرا، لصالح خفض أسعار الفائدة، وصوت اثنان لصالح رفع أسعار الفائدة، لكن الباقي قالوا إنهم يجب أن يبقوا عند 5.25%، وقال روبرت وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون للاقتصاد الكلي، إنه يتوقع التصويت نفسه هذه المرة.

وقال بنك إنجلترا فى فبراير إنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2% بين أبريل ويونيو من هذا العام، أي قبل حوالي 18 شهرًا مما توقعه سابقًا.

وقد تعافى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من انخفاض التضخم، حيث ألمح المستشار جيريمي هانت إلى أن الصورة الاقتصادية المحسنة قد تؤدي إلى تخفيضات ضريبية قبل الانتخابات وتخفيضات في أسعار الفائدة.