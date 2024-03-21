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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية رشوة شركة مياه أسوان

الخميس، 21 مارس 2024 03:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية رشوة شركة مياه أسوان محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بالدائرة 18، نظر محاكمة المتهمين فى قضية فساد شركة مياه المعروفة إعلاميا ب "رشوة مياه الشرب بأسوان"، وذلك لاستكمال المرافعة.

كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص أخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".







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