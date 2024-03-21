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المشدد 3 سنوات لـ مهندس بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور خاصة

الخميس، 21 مارس 2024 12:33 م
المشدد 3 سنوات لـ مهندس بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور خاصة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة مهندس بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة، وصدر الحكم  بعضوية المستشار ين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

 







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