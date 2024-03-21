اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 05:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المجر ترفض مبادرة التشيك بشأن جمع الأموال لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا

الخميس، 21 مارس 2024 03:58 م
المجر ترفض مبادرة التشيك بشأن جمع الأموال لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا المجر - أرشيفية
أ ش أ

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رفض وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الخميس، انضمام بلاده إلى المبادرة التي تقودها التشيك؛ بشأن جمع الأموال لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا.


وقال زيجارتو - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لم ولن تقوم المجر بتسليم أي أسلحة إلى أوكرانيا، نحن لا نشارك في أي تحركات مشتركة تنتهي بتسليم أسلحة".


وتعد المجر من بين الدول الأوروبية الأكثر دعما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ويعتقد أن المجر ستسعى إلى إحباط اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بإرسال الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.







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