المتهمون بسرقة كبار السن والأطفال يعترفون: نرتكب تلك الوقائع لسهولة تنفيذ الجريمة

كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهمين بسرقة السيدات كبار السن والأطفال أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب وقائع السرقة السابقة بأسلوب النشل.

وأضاف المتهمين في أقوالهم أمام جهات التحقيق بأنهما يسرقان السيدات كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ الجريمة.

فيما قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بمنطقة الموسكى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بارتكاب وقائع سرقة سابقة بأسلوب النشل، لافتين إلى أنهما يسرقان السيدات كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ الجريمة، كما ضبط بحوزتهما 3 حافظة نقود خاصين بثلاث سيدات، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.