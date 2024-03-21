الكونجرس الأمريكى يسعى للاتفاق بشأن تشريع ضخم للإنفاق لتجنب إغلاق جزئى للحكومة

واشنطن (أ ش أ)

يسعى الكونجرس الأمريكى للاتفاق بشأن تشريع ضخم للإنفاق لتمويل برامج الدفاع والأمن الداخلى وغيرها، حتى يتسنى للمشرعين إقرارها قبل مطلع الأسبوع لتجنب إغلاق جزئى للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهورى مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين فى مجلس النواب -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس- إنهم يأملون في التصويت غدا الجمعة، ما يترك لمجلس الشيوخ ذى الأغلبية الديمقراطية ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي لإقرار التشريع الذي من المتوقع أن يغطي حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديرى البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي.

من جهته، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي "في الوقت الراهن، إذا واصل الجمهوريون والديمقراطيون العمل معا بحسن نية لتمويل الحكومة، آمل أن نتمكن من تجنب الإغلاق"، ولكن بالنظر لضيق الوقت المتاح، فمن المحتمل أن يكون هناك ولو إغلاق جزئي لفترة قصيرة على الأقل بعد يوم الجمعة.

وقبل أسبوعين، تجنب الكونجرس الأمريكي بالكاد إغلاقا كان من شأنه أن يؤثر على برامج الزراعة والنقل والبيئة.

وسيمول مشروع القانون وزارتي الأمن الداخلي والدفاع، إلى جانب جهات من بينها وزارة الخارجية ووكالة الإيرادات الداخلية، ولكن هناك مزيد من المعارك السياسية تلوح في الأفق مع استمرار نمو الدين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار.