الفريق الطبي بالتأمين الصحي ببنى سويف يتمكن من استئصال ورم ليفى برحم سيدة

بنى سويف هانى فتحى

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله الفريق الطبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة نادرة لاستئصال ورم ليفى من سيدة، في العقد الرابع من العمر، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها، وتم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، كنجاح جديد لاستكمال سلسلة الجراحات الدقيقة التى تجرى بالمستشفى فى الفترة الأخيرة .

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف إلى أن مستشفى التأمين الصحى قد استقبل مريضة تبلغ من العمر أربعون عام ،كانت تعانى منذ سنة ونصف من نزيف مهبلى ، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وعمل الأشعة اللازمة، تبين أنها تعاني من ورم ليفى فى الرحم حجمها 16.5 ×16.3×11.5cm، فتم استئصال الورم، مثنياً على مهارة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، والمكون من:الدكتور هناء حمدان استشارى النساء ،الدكتورة مروة فتحى شاكر رئيس قسم النساء والدكتورة نيفين عاشور أخصائى التخدير، والدكتورة إيمان أحمد والدكتورة هبة مصطفى نواب قسم النساء.

فيما أشارت الدكتورة نيرمين محمد نجيب مدير المستشفى أن الفريق الطبي النسائي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، منوهة أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

كما تندرج هذه العملية الناجحة تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، وبدعم ورعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.