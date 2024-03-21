العاهل الأردنى: معارك الجيش وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن معارك الجيش وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني.



وقال العاهل الأردني - في تغريدة اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 56 لمعركة الكرامة - "إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها.. وبذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعاً متيناً وحصناً أميناً للأردن الغالي".



وكان العاهل الأردني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد حضر اليوم الخميس قبل أن يتوجه إلى الإمارات والبحرين - الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية ، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.



من جانبه دعا مفتي القوات المسلحة لشهداء معركة الكرامة والجيش العربي والأجهزة الأمنية بالرحمة والمغفرة، سائلا الله عز وجل أن يحل عليهم الرضا والإحسان مع النبيين والصديقين والصالحين.



وقرأ الملك عبدالله الثاني والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، فيما عزف الصداحون لحن الرجوع الأخير، واستعرض العاهل الأردني - طبقا لبيان الديوان الملكي - أسماء شهداء الوحدات والتشكيلات التي شاركت في معركة الكرامة.