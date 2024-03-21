اليوم السابع
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الطب البيطرى: ضبط 5 آلاف و975 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

الخميس، 21 مارس 2024 12:46 م
الطب البيطرى: ضبط 5 آلاف و975 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة لحوم ودواجن فاسدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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‫أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، أنها شنت حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 5975 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‎يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.







الطب البيطرى

الطب البيطرى بمحافظة الجيزة

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الجيزة



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