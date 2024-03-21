الصين تعلن عودة علاقاتها مع أستراليا إلى مسارها الصحيح

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أعلنت الصين، عودة علاقاتها مع أستراليا إلى مسارها الصحيح، مؤكدة عزم البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وقال وزير الخارجية الصينى وانغ يى خلال الجولة السابعة من الحوار الخارجي والإستراتيجي بين الصين وأستراليا، التي عقدها مع نظيرته الأسترالية بيني وونج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، "إن العلاقات عادت إلى المسار الصحيح، وينبغي ألا يكون هناك تردد ولا انحراف ولا عودة إلى الوراء، مؤكدا أن عودة العلاقات ومضيها قدماً يعد هدفاً يتوافق مع المصالح المشتركة للشعبين الصيني والأسترالي ومع التطلعات العامة لدول المنطقة.

وأضاف "إن مفتاح العلاقات الصينية - الأسترالية هو البحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانباً، لأن المصالح المشتركة بين البلدين تفوق كثيراً خلافاتهما".