الصحة العالمية: الحمى الصفراء تتفشى فى عدد من الدول الأفريقية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه منذ بداية عام 2023، وحتى 25 فبراير 2024، قام ما مجموعه 13 بلدًا في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية بتوثيق حالات الحمى الصفراء المحتملة والمؤكدة، وهي بوركينا فاسو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان وتوغو وأوغندا.

وتشير البيانات الأولية لعام 2023 إلى أن معدل الوفيات بين الحالات يبلغ 11%. في حين تمت إعادة تقييم المخاطر الإجمالية على المستوى الإقليمي على أنها معتدلة وأن المخاطر العالمية لا تزال منخفضة، إلا أن المراقبة النشطة مطلوبة بسبب احتمال استمرار انتقال العدوى من خلال السفر ووجود الناقل المختص في المناطق المجاورة.

الانتشار الحضري، كما يمكن للبعوض، الذي يلدغ خلال النهار، أن يزيد بشكل كبير من مخاطر انتقال العدوى، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان، مما يؤدي إلى تفشي المرض بسرعة.

قامت الأمانة العالمية للقضاء على أوبئة الحمى الصفراء (EYE) التي تقودها منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود الوقائية والتفاعلية، ولا سيما خلال عام 2023، وعززت تغطية التطعيم بشكل كبير.

وقد تم تطعيم ما يقرب من 62 مليون شخص في أفريقيا من خلال حملات التطعيم الجماعية الوقائية والتفاعلية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار حملات الاستدراك في السودان، تلقى ما يقرب من 4 ملايين فرد التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء.

وصف الحالة



منذ بداية عام 2023، وحتى 25 فبراير 2024، قام ما مجموعه 13 بلدًا في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية بتوثيق حالات الحمى الصفراء المحتملة والمؤكدة، وهي بوركينا فاسو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان وتوغو وأوغندا.

تشير البيانات الأولية لعام 2023 إلى أن معدل إماتة الحالات (CFR) يبلغ 11%.

وأضافت المنظمة، إنه يبلغ متوسط ​​عمر الحالات 25 عامًا، ويبلغ عمر ثلثي الحالات (69%) أكثر من 15 عامًا. توجد قدرة مراقبة دون المستوى الأمثل في العديد من البلدان المتضررة، مع تجزئة البيانات، ومحدودية التكامل مع المراقبة الروتينية والأنظمة السريرية، والافتقار إلى تعريفات موحدة للحالات تساهم في نقص الإبلاغ وزيادة معدلات الوفيات.

خلال الربع الأخير من عام 2023 وحتى 25 فبراير 2024، أبلغ ما مجموعه ثماني دول (الكاميرون وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان) عن انتقال نشط للحمى الصفراء مع وجود حالات مؤكدة للحمى الصفراء

وقد بدأت هذه البلدان أنشطة تخطيط الاستجابة، حيث تنتظر تشاد والجابون والنيجر ونيجيريا وتوغو حاليًا التصنيف النهائي للعينات الإيجابية لاختبار تحييد تقليل اللويحات في مختبر YF (PRNT).

الكاميرون: تم تأكيد ثلاث حالات من الحمى الصفراء عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، والذي حدث في الأسابيع المنتهية في 22 أكتوبر و13 نوفمبر 2023، وسجلت البلاد حالات الحمى الصفراء المحتملة والمؤكدة باستمرار طوال عام 2023، بدءًا من الأسبوع المنتهي في 29 يناير 2023.

تشاد: أُبلغ عن حالة حمى صفراء جاءت نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل مع نتائج مصلية سلبية في 18 يناير 2024 لدى مريض أُخذت منه عينة في 10 أكتوبر 2023، في منطقة ليري في منطقة مايو كيبي الغربية.

جمهورية الكونغو: الحالات قيد التصنيف لدى السلطات الصحية الوطنية. ولم تتوفر معلومات أخرى حتى فبراير 2024.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تم الإبلاغ عن حالة إيجابية.

غينيا: تم تأكيد ثلاث حالات إيجابية لفيروس YF PCR في معهد باستور داكار (IPD). تم الإبلاغ عن هذه الحالات في 17 أكتوبر و23 ديسمبر 2023 لدى أنثى تبلغ من العمر 6 سنوات من منطقة فارانا، وذكر يبلغ من العمر 7 سنوات من منطقة كوندارا الصحية (تم جمع العينة في 6 ديسمبر)، ورجل يبلغ من العمر 60 عامًا أنثى من منطقة غييكيدو (تم جمع العينة في 15 ديسمبر ، وتمثل ثلاثة من مناطق البلاد السبعة. والجدير بالذكر أن هذا الحدوث يأتي بعد أقل من ثلاث سنوات من تأكيد الحالات في منطقة كوندارا الصحية في عامي 2020 و2021.

النيجر: تم الإبلاغ عن حالة في مدينة تاهوا، مقاطعة تاهوا خلال الأسبوع الأول من يناير 2024. ولم تتوفر معلومات أخرى حتى فبراير 2024. والتحقيقات مستمرة.

نيجيريا: تم الإبلاغ عن حالة إيجابية لمرض الحمى الصفراء في يناير 2024 في ولاية لاغوس لرجل يبلغ من العمر 49 عامًا يقيم في منطقة ريفية. التحقيقات مستمرة.

جنوب السودان: تم الإبلاغ عن حالة مؤكدة من الحمى الصفراء في 24 ديسمبر 2023، بعد التحقيق في الحالات المشتبه فيها والوفيات الناجمة عن الحمى النزفية الفيروسية. الحالة لشاب يبلغ من العمر 24 عاماً، يعاني من الحمى والقيء الدموي واليرقان.

تم تأكيد حالتين إضافيتين في 2 فبراير 2024. اعتبارًا من 12 فبراير 2024، أبلغ جنوب السودان عن إجمالي 64 حالة تستوفي التعريف الحالي لحالة تفشي مرض الحمى الصفراء، بما في ذلك 61 حالة مشتبه بها وثلاث حالات مؤكدة من ست من أصل 10 مقاطعات في الغرب. الولاية الاستوائية: مقاطعات يامبيو (33)، نزارا (09)، تامبورا (12)، إيبا (4)، إيزو (5)، ومريدي (1). ومن بين 61 حالة مشتبه بها، هناك ست حالات وفاة مشتبه بها قيد التحقيق حاليًا.

