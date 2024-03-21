اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 12:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيطرة على حريق محدود بمعرض للسلع الغذائية فى الغربية

الخميس، 21 مارس 2024 12:04 م
السيطرة على حريق محدود بمعرض للسلع الغذائية فى الغربية حريق المعرض
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل إحدى معارض السلع الغذائية التي تم إقامتها بالمركز، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من القائمين علي معرض السلع الغذائية بقرية ابيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بنشوب حريق محدود داخل المعرض، علي الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي باقي أجزاء المعرض، وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 







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