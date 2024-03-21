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السياحة والآثار: استرداد أكثر من 28 ألف قطعة أثرية من الخارج خلال 7سنوات

الخميس، 21 مارس 2024 02:00 ص
السياحة والآثار: استرداد أكثر من 28 ألف قطعة أثرية من الخارج خلال 7سنوات وزارة السياحة
كتب محمد أسعد

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تشير الأرقام والإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار عن نجاح الدولة المصرية في استرداد أكثر من 28 ألف قطعة أثرية خرجت بطريقة غير مشروعة، حيث نجحت السلطات المصرية في إعادتها وذلك خلال الفترة ما بين 2017 وحتى 2023.

وتبين الأرقام أنه تم استرداد 28412 قطعة أثرية خلال تلك الفترة، وفي عام 2017 تم استرداد 533  قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وبلجيكا وفرنسا وانجلترا والإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2018 وحده تم استرداد 21  ألف و882 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وفرنسا والكويت، وفي عام 2019 تم استرداد 6 قطع أثرية من إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوضح الإحصائيات كذلك أنه في عام 2020 تم استرار 466 قطعة أثرية من إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2021 تم استرداد 5  الاف و266  قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا وهولندا، فيما تم استرداد 110 قطعة أثرية عام 2022 من نيوزيلندا وبلجيكا والإمارات وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واوروجواي وانجلترا وسويسرا.

أما في عام  2023 فقد تم استرداد 69  قطعة أثرية من ألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وسويسرا وفرنسا.







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