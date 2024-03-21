السياحة والآثار: استرداد أكثر من 28 ألف قطعة أثرية من الخارج خلال 7سنوات

كتب محمد أسعد

تشير الأرقام والإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار عن نجاح الدولة المصرية في استرداد أكثر من 28 ألف قطعة أثرية خرجت بطريقة غير مشروعة، حيث نجحت السلطات المصرية في إعادتها وذلك خلال الفترة ما بين 2017 وحتى 2023.

وتبين الأرقام أنه تم استرداد 28412 قطعة أثرية خلال تلك الفترة، وفي عام 2017 تم استرداد 533 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وبلجيكا وفرنسا وانجلترا والإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2018 وحده تم استرداد 21 ألف و882 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وفرنسا والكويت، وفي عام 2019 تم استرداد 6 قطع أثرية من إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوضح الإحصائيات كذلك أنه في عام 2020 تم استرار 466 قطعة أثرية من إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2021 تم استرداد 5 الاف و266 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا وهولندا، فيما تم استرداد 110 قطعة أثرية عام 2022 من نيوزيلندا وبلجيكا والإمارات وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واوروجواي وانجلترا وسويسرا.

أما في عام 2023 فقد تم استرداد 69 قطعة أثرية من ألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وسويسرا وفرنسا.