السديس يؤكد نجاح خطة العشر الأولى من رمضان بالحرمين الشريفين

مكة المكرمة (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى نجاح خطة العشر الأولى من شهر رمضان المبارك فى الحرمين الشريفين.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس، أن مخرجات الخطة خضعت للحكومة للتأكد من تنفيذ المتطلبات ومؤشرات القياس وذلك وفق أسس التميز التشغيلي ونسبة رضا القاصدين عن المنظومة بالحرمين الشريفين.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي هيأت الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين، من خلال إثراء التجربة الدينية، للمصلين والمعتمرين، الذين يفدون للمسجد الحرام لأداء المناسك وسط منظومة من الخِدْمَات الدينية المتكاملة لقاصدي وزائري الحرمين.