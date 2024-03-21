السجن 5 سنوات لعامل بتهمة ضرب شخص وإحداث عاهة له فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ب.م.م" عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المجنى عليه ".ن.م" وأحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليها بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.