اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لعامل بتهمة ضرب شخص وإحداث عاهة له فى سوهاج

الخميس، 21 مارس 2024 07:26 م
السجن 5 سنوات لعامل بتهمة ضرب شخص وإحداث عاهة له فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ب.م.م" عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المجنى عليه ".ن.م" وأحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم جرجا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.


تعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليها بالضرب بعصا شوم وإحداث  عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.







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