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السبت ضعف المياه عن مركز إهناسيا بسبب أعمال تطهير محطة معصرة نعسان القديمة

الخميس، 21 مارس 2024 02:13 م
السبت ضعف المياه عن مركز إهناسيا بسبب أعمال تطهير محطة معصرة نعسان القديمة ضعف المياه -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه نظراُ لتطهير محطة مياه معصرة نعسان القديمة مركز إهناسيا، مما يترتب عليه ضعف المياه عن مركز إهناسيا، مطار دنديل /ناصر، وذلك من الساعة 8 صباحا السبت 23 مارس الجارى وحتى الـساعة 4 عصرا يوم الاثنين الموافق 25 من نفس الشهر.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

 







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