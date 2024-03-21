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الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

الخميس، 21 مارس 2024 01:48 م
الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية الرئيس السيسي يكرم نماذج الأمهات المثاليات
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من السيدات والأمهات المثاليات والفضليات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، حيث تم منحهن "وسام الكمال" من الطبقة الثانية، ومنهن.

الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولى من محافظة الدقهلية
الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية: السيدة وفاء أحمد محمد علي من محافظة كفر الشيخ.
الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية: السيدة تيسير محمود من مرسى مطروح.
الأم المثالية الرابعة على مستوى الجمهورية: السيدة أميمة طلعت على من محافظة المنوفية.
الأم المثالية لابن من ذوى الهمم: السيدة شهيرة راضى من محافظة مرسى مطروح.
الأم المثالية من ذوى الهمم: السيدة شادية عبدالحكيم يوسف من محافظة الغربية.
الأم المثالية البديلة: السيدة فرح حسين عبدالقادر عمر من محافظة الجيزة.
الأم المثالية الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادى: السيدة كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط.
الأم المثالية لإمهات شهداء الشرطة: السيدة هدى عبدالحميد حسنين.

الأم المثالية لأمهات شهداء القوات المسلحة: صباح دياب سيد أحمد

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.







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